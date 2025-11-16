Înainte de startul partidei de pe Puskas Arena, crainicul a anunțat un moment de reculegere în memoria celui care a fost Emeric Ienei, fost antrenor la Steaua, fost selecționer al României, dar și fost selecționer al reprezentativei maghiare la începutul anilor '90.



Ungaria - Irlanda, moment superb dedicat lui Emeric Ienei



După momentul de tăcere respectat cu sfințenie de toți fanii prezenți pe stadion, au urmat, după anunțul crainicului, aplauze atât din partea fanilor, cât și din partea jucătorilor ambelor tabere.



Fost câștigător de Cupa Campionilor Europeni cu Steaua în 1986, Emeric Ienei a fost selecționerul maghiarilor între 1992 și 1993, când a ratat calificarea la Mondialul din Statele Unite ale Americii, din 1994.

