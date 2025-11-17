Maghiarii aveau nevoie de un rezultat pozitiv pentru a prinde locul doi (adică și de un egal), dar irlandezii au întors rezultatul în minutul 90+5, după ce Ungaria a condus cu 1-0 și 2-1.



Imediat după meci au apărut și reacțiile în presa maghiară. Inclusiv România a fost direct interesată de rezultatul de la Budapesta, deoarece lista cu posibilii noștri adversari de la baraj s-a modificat.



Maghiarii știu de ce au ratat calificarea la Mondial: ”Trebuie să recunoaștem”



”Până când vom avea mai mulți jucători de calitate, Cupa Mondială va rămâne un vis”, a fost titlul dat de editorialistul Karol Por în publicația maghiară Nemzetisport.hu.



Jurnalistul maghiar consideră că, în ultima vreme, nu au apărut jucători de calibru în fotbalul maghiar, care să se impună la echipe puternice. Chiar și așa, naționala lor dă doi jucători la Liverpool (Dominik Szoboszlai și Milos Kerkez), dar și la echipe din Bundesliga (Roland Sallai la Leipzig și Andras Schafer la Union Berlin).



”Trebuie să recunoaștem, am intrat în declin după 2023, numărul jucătorilor noștri din echipele de top din Europa nu a crescut și, chiar dacă am reușit să performăm mai bine o vreme, nu mai putem susține acest lucru pe parcursul unei întregi campanii de calificare sau chiar pentru un singur meci, împotriva unor echipe mai puternice sau de același nivel cu noi.



Acest lucru a fost demonstrat cu cruzime în ultimele 16 minute ale meciului de duminică, împotriva irlandezilor (inclusiv prelungirile), când aceștia au întors scorul de la 2-1, reușind să spulbere visul Ungariei de calificare la Mondial. Să adăugăm că, dacă acest meci se termina la egalitate, am fi mers la baraj împotriva unui adversar mai uternic.



Acesta este primul an cu Marco Rossi selecționer în care am încheiat cu mai multe înfrângeri (cinci) decât victorii (trei). În procente, acesta a fost și cel mai slab an de când antrenorul a preluat naționala”, a scrie jurnalistul maghiar.



Ungaria ar putea înăspri regulile pentru cluburi după ce a ratat CM 2026



Spre deosebire de România, care și-a câștigat grupa din Liga Națiunilor, Ungaria nu va putea participa nici măcar la barajul din martie, astfel că a spus deja adio Mondialului de vara viitoare.



Sándor Csányi, președintele Federației Maghiare de Fotbal, a făcut câteva declarații la scurt timp după eșecul absolut dramatic împotriva Irlandei, făcând referire inclusiv la o regulă care a stârnit multe critici în Ungaria.



"Eram foarte încrezător că vom merge la baraj pentru că inclusiv un egal ne-ar fi fost favorabil



Dacă regula 5/1, pe care Guvernul o consideră foarte importantă și pentru care am fost criticați foarte mult, ar fi fost introdusă mai devreme sau ar fi fost mai strictă, atunci naționala Ungariei poate că ar fi avut deja parte de mai mult succes.



Sperăm ca prin schimbări de reguli și prin munca academiilor să jucăm bine în următoarea campanie din Liga Națiunilor și în preliminariile EURO 2028, având în vedere că pentru noi Mondialul din 2026 nu mai e un subiect de actualitate", a spus președintele Sándor Csányi, potrivit Nemzeti Sport.

