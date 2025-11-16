Maghiarii au condus cu 1-0 și 2-1 și au fost aproape de a-și securiza locul la barajul pentru Cupa Mondială. Aveau nevoie de un rezultat pozitiv (adică și de un egal), dar irlandezii au dat lovitura pe Puskaks Arena în minutul 90+5 și le-au ”furat” locul la baraj vecinilor noștri.



România este direct interesată de rezultatul de la Budapesta, având în vedere că, acum, lista cu posibilii adversari pentru barajul la Cupa Mondială s-a modificat. Evident, sunt șanse ca această listă să se modifice și în funcție de rezultatele meciurilor programate luni și marți.



Acum, printre posibilele adversare ale României a apărut Scoția, o națională mai bine cotată, dar care nu a mai fost la Mondial de 28 de ani, din 1998, turneu final la care a fost și naționala noastră.



Lista cu posibilii adversari ai României înainte de Ungaria - Irlanda 2-3:



Italia



Turcia



Polonia



Ungaria



Italia



Turcia



Polonia



Scoția



Ungaria, OUT de la Campionatul Mondial!



Imediat după meci, presa din Ungaria a reacționat categoric. Printre altele, publicația Nemzetisport a cerut părerea publicului în legătură cu evoluția naționalei conduse de Marco Rossi.



Din Grupa F, calificată direct la Campionatul Mondial este Portugalia, care a învins-o clar pe Armenia cu 9-1 și a încheiat campania de calificare pe primul loc.



”Așa cum știți, naționala Ungariei a suferit o înfrângere cu 3-2 în fața Irlandei, cu un gol primit în ultimul minut, iar asta a decis ratarea calificării la Campionatul Mondial. Ca de obicei, le cerem cititorilor noștri să evalueze performanța echipei noastre”, a transmis publicația mai sus menționată, alături de un sondaj atașat fiecărui jucător.

