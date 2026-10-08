A fost ofertat de Rapid București, în octombrie 2025

Dele Alli este fără contract de peste un an de zile, din septembrie 2025, după despărțirea de Como, dar nu are de gând să se retragă din activitate. Acesta încearcă să revină la o formă fizică bună, antrenându-se cu echipa semiprofesionistă Windsor & Eton FC, care evoluează în Isthmian League South Central Division, liga a șaptea din Anglia. Anterior, mijlocașul s-a pregătit la bazele celor de la Tottenham și Barnet (League Two).

În ultimul an, fostul internațional englez a fost în discuții cu Swansea City (Championship), Birmingham City (Championship), WBA (Championship), Wrexham AFC (Championship), FC Rapid 1923 (Liga 1), Elche (La Liga), FC Sevilla (La Liga), Real Oviedo (Segunda Division), Getafe (La Liga), Liverpool (Premier League) și AC Monza (Serie A), dar discuțiile nu s-au concretizat. Până să semneze un contract, jucătorul își umple timpul fiind streamer pe TikTok și Twitch.

A fost vedeta lui Tottenham și a naționalei Angliei

Bamidele Jermaine "Dele" Alli (30 de ani) este născut la Milton Keynes din tată nigerian (Kehinde) și mamă englezoiacă (Denise). Tatăl său l-a abandonat la o săptămână după naștere, apoi l-a chemat în Nigeria, unde stat între vârsta 9 și 11 ani. Ulterior, din cauza problemelor cu alcoolul ale mamei sale, a fost trimis să stea în casa unui coleg de echipă de la juniorii lui MK Dons, fiind crescut de Alan și Sally Hickford. Aceștia l-au ajutat să iasă dintr-un anturaj periculos, fiind dealer de droguri, de la vârsta de 9 ani.

La nivel de seniori, Dele Alli a evoluat pentru Milton Keynes Dons (2012-2015), Tottenham Hotspur (2016-2022), Everton (2022, 2024), Beșiktaș (2022-2024) și Como (2025). Considerat un mare talent al generației sale, el nu și-a atins potențialul maxim din cauza unui șir lung de accidentări.

Englezul are 37 de meciuri și 3 goluri pentru naționala Albionului cu care a ajuns până în semifinalele Mondialului din 2018. În palmares mai are locul trei în Nations League (2018-2019), o finală de Champions League (2018-2019), o finală de EFL Cup (2020-2021), premiile Football League Young Player of the Year (2014-2015), PFA Young Player of the Year (2015-2016, 2016-2017) și includerea PFA Team of the Year (2015-2016, 2016-2017). Poate juca ca mijlocaș ofensiv, mijlocaș central și mijlocaș stânga și este cotat la 500.000 de euro.

În mai 2020, a fost jefuit sub amenințarea cuțitului de doi bărbați, care l-au pocnit în față și i-au luat ceasul și bijuteriile. În mai 2021, a fost surprins de paparazzi în timp ce o săruta pe Maria, fiica lui Pep Guardiola, într-un club de noapte din Manchester. În iulie 2023, a dezvăluit într-un interviu acordat podcastului lui Gary Neville că a fost abuzat sexual la vârsta de 8 ani, iar după despărțirea de Beșiktaș a fost internat șase săptămâni într-o clinică de dezintoxicare pentru a scăpa de dependența de pastile de dormit și a combate o depresie severă.

Foto - Getty Images