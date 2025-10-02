Ardelenii încearcă să-l convingă pe Hakim Ziyech (32 de ani), fostul jucător de la Chelsea, Ajax și Galatasaray să semneze cu gruparea pregătită de Andrea Mandorlini, dar în tot acest timp și Rapid încearcă o lovitură de imagine spectaculoasă.



Dele Alli (29 de ani), fostul internațional englez și mijlocaș de la Tottenham, este liber de contract după despărțirea de Como și ar fi început deja discuțiile pentru un transfer în Giulești, scrie 1923.ro.



Rămâne de văzut dacă oficialii rapidiști vor confirma negocierile. Cert este că un eventual transfer al lui Dele Alli ar reprezenta o lovitură importantă de imagine pentru campionatul nostru.



Apogeul carierei lui Dele Alli a fost în perioada 2017-2019, atunci când era o piesă importantă în echipa lui Tottenham, alături de Harry Kane. În 2022 a fost cedat definitiv la Everton, iar după doar șase luni s-a transferat în Turcia, la Beșiktaș, sub formă de împrumut.



A fost liber de contract aproape șase luni, iar la începutul anului 2025 a fost semnat de Como, unde a evoluat până la finele sezonului precedent. În prezent este liber de contract, iar site-urile de specialitate îl evaluează la două milioane de euro.



Englezul are 37 de meciuri și 3 goluri pentru naționala Albionului cu care a ajuns până în semifinalele Mondialului din 2018. În palmares mai are locul trei în Nations League (2018-2019), o finală de Champions League (2018-2019), o finală de EFL Cup (2020-2021), premiile Football League Young Player of the Year (2014-2015), PFA Young Player of the Year (2015-2016, 2016-2017) și includerea PFA Team of the Year (2015-2016, 2016-2017).

