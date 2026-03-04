Dele Alli (29 de ani) este liber de contract de mai bine de un an, după ce s-a despărțit de italienii de la Como. Acum își caută echipă și s-a întors în ”curtea” unei foste echipe pentru a începe antrenamentele individuale.

La Tottenham, Dele Alli a avut cea mai bună perioadă din cariera sa. Tot acolo a atins o cotă de piață de 100 de milioane de euro, dar aventura sa în nordul Londrei s-a încheiat așa cum nu s-ar fi așteptat.

În 2022, după șapte ani, mijlocașul a fost cedat gratis la Everton. Acum s-a întors la Tottenham pentru a se pregăti separat, în speranța că își poate găsi, curând, o echipă.