FOTO Surpriză! Cu ce echipă se antrenează Dele Alli

Surpriză! Cu ce echipă se antrenează Dele Alli Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

TAGS:
Dele AlliTottenham
Din articol

Dele Alli (29 de ani) este liber de contract de mai bine de un an, după ce s-a despărțit de italienii de la Como. Acum își caută echipă și s-a întors în ”curtea” unei foste echipe pentru a începe antrenamentele individuale.

La Tottenham, Dele Alli a avut cea mai bună perioadă din cariera sa. Tot acolo a atins o cotă de piață de 100 de milioane de euro, dar aventura sa în nordul Londrei s-a încheiat așa cum nu s-ar fi așteptat.

În 2022, după șapte ani, mijlocașul a fost cedat gratis la Everton. Acum s-a întors la Tottenham pentru a se pregăti separat, în speranța că își poate găsi, curând, o echipă.

Dele Alli a „rupt” plasele la Tottenham

Dele Alli a evoluat timp de șapte ani pentru „Lilywhites”, între 2015 și 2022. În această perioadă, a bifat 269 de meciuri, 67 de goluri și 59 de pase decisive.

După plecarea de la Tottenham, cariera sa a intrat în declin. A ajuns la Everton, unde a jucat doar 13 meciuri, apoi la Beșiktaș, iar ultima experiență a fost la Como, unde a bifat o singură apariție.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
NATO a doborât în Marea Mediterană o rachetă balistică lansată de Iran spre spațiul aerian la Turciei
NATO a doborât în Marea Mediterană o rachetă balistică lansată de Iran spre spațiul aerian la Turciei
ARTICOLE PE SUBIECT
Liverpool l-a pus în capul listei de transferuri: 80.000.000€
Liverpool l-a pus în capul listei de transferuri: 80.000.000€
ULTIMELE STIRI
ACUM: Universitatea Craiova - CFR Cluj 0-0 | Pauză în Bănie
ACUM: Universitatea Craiova - CFR Cluj 0-0 | Pauză în Bănie
S-a făcut oferta momentului în fotbal: 350.000.000€!
S-a făcut oferta momentului în fotbal: 350.000.000€!
A prins doar 6 meciuri la Inter și i-a trimis un mesaj lui Cristi Chivu chiar înaintea derby-ului cu Milan
A prins doar 6 meciuri la Inter și i-a trimis un mesaj lui Cristi Chivu chiar înaintea derby-ului cu Milan
De la FCSB, direct în Premier League: ”Am semnat un pre-contract”
De la FCSB, direct în Premier League: ”Am semnat un pre-contract”
Gică Popescu: ”Asta îi lipsește lui Mircea Lucescu”
Gică Popescu: ”Asta îi lipsește lui Mircea Lucescu”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Omagiul arabilor pentru România în plin război: ce a difuzat televiziunea saudită, fabulos!

Omagiul arabilor pentru România în plin război: ce a difuzat televiziunea saudită, fabulos!

Cristi Chivu a reacționat după remiza cu Como din Coppa Italia: ”Fără antrenament, e dificil!”

Cristi Chivu a reacționat după remiza cu Como din Coppa Italia: ”Fără antrenament, e dificil!”

Comunicatul Poliției după ce Kader Keita a fost reținut 24 de ore. Ce s-ar fi petrecut, de fapt, în zorii zilei

Comunicatul Poliției după ce Kader Keita a fost reținut 24 de ore. Ce s-ar fi petrecut, de fapt, în zorii zilei

Încă o lovitură pentru FCSB! Planul abia anunțat de Gigi Becali, pe cale să eșueze

Încă o lovitură pentru FCSB! Planul abia anunțat de Gigi Becali, pe cale să eșueze

„Revoluția“ lui Gigi Becali: „Cu el prelungim sigur, că e fotbalist. Copilul, în schimb, îl dăm împrumut“

„Revoluția“ lui Gigi Becali: „Cu el prelungim sigur, că e fotbalist. Copilul, în schimb, îl dăm împrumut“

Lovitură la Rapid înainte de play-off! Starul giuleștenilor, ”săltat” de poliție după ce a fugit de la locul unui accident | UPDATE Keita, reținut!

Lovitură la Rapid înainte de play-off! Starul giuleștenilor, ”săltat” de poliție după ce a fugit de la locul unui accident | UPDATE Keita, reținut!



Recomandarile redactiei
ACUM: Universitatea Craiova - CFR Cluj 0-0 | Pauză în Bănie
ACUM: Universitatea Craiova - CFR Cluj 0-0 | Pauză în Bănie
De la FCSB, direct în Premier League: ”Am semnat un pre-contract”
De la FCSB, direct în Premier League: ”Am semnat un pre-contract”
A prins doar 6 meciuri la Inter și i-a trimis un mesaj lui Cristi Chivu chiar înaintea derby-ului cu Milan
A prins doar 6 meciuri la Inter și i-a trimis un mesaj lui Cristi Chivu chiar înaintea derby-ului cu Milan
Gică Popescu: ”Asta îi lipsește lui Mircea Lucescu”
Gică Popescu: ”Asta îi lipsește lui Mircea Lucescu”
Basarab Panduru îl vede titular în Turcia - România: ”Nu are cum să lipsească”
Basarab Panduru îl vede titular în Turcia - România: ”Nu are cum să lipsească”
Alte subiecte de interes
Mama biologică a lui Dele Alli a reacționat, după ce fotbalistul a spus că a fost molestat la șase ani
Mama biologică a lui Dele Alli a reacționat, după ce fotbalistul a spus că a fost molestat la șase ani
„Am fost molestat la 6 ani!” Dezvăluiri cutremurătoare ale lui Dele Alli: „Am început să fumez la 7 ani și la 8 ani vindeam droguri!”
„Am fost molestat la 6 ani!” Dezvăluiri cutremurătoare ale lui Dele Alli: „Am început să fumez la 7 ani și la 8 ani vindeam droguri!” 
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
CITESTE SI
NATO a doborât în Marea Mediterană o rachetă balistică lansată de Iran spre spațiul aerian la Turciei

stirileprotv NATO a doborât în Marea Mediterană o rachetă balistică lansată de Iran spre spațiul aerian la Turciei

Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

protv Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

Iranul și-a enervat cel mai puternic vecin, una din marile forțe ale lumii. Inițial îi lua apărarea. ”E incredibil de greșit”

stirileprotv Iranul și-a enervat cel mai puternic vecin, una din marile forțe ale lumii. Inițial îi lua apărarea. ”E incredibil de greșit”

Anunțul făcut de secretarul american al Apărării: SUA, pe cale să „câştige decisiv şi devastator” în Orientul Mijlociu

stirileprotv Anunțul făcut de secretarul american al Apărării: SUA, pe cale să „câştige decisiv şi devastator” în Orientul Mijlociu

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!