În ciuda schimbărilor la nivel tehnic din ultima perioadă, FCSB nu a reușit să se impună în primul meci disputat după pauza competițională. Formația condusă de Laurențiu Reghecampf a remizat la Mioveni, scor 0-0, în fața FC Argeș.

Remarcatul lui Ilie Dumitrescu din FC Argeș - FCSB

FCSB a avut o sumedenie de ocazii, dar fără succes, golul de pe tabelă lipsind. Dacă jucătorii roș-albaștrilor nu au fost inspirați, la FC Argeș un fotbalist a avut șansa să iasă la rampă.

Mai exact, Igor Nikic (26 de ani) a ieșit în evidență prin paradele de la Mioveni. Evoluția acestuia a fost remarcată inclusiv de către Ilie Dumitrescu, specialistul numindu-l „senzațional”.

„Mult superioară în partea a doua a fost FCSB, Stoian a adus un plus evident, atacă foarte bine spațiul, apare foarte bine la finalizare. A fost protagonistul mai multor situații.

Nikic, care este omul meciului, a făcut un meci extraordinar. Senzațional, a fost acea ocazie a lui Stoian și apoi ocazia cu capul lui Duarte.

Era un meci de luptă, trebuia să te aștepți la așa ceva. În partea a doua. Sunt două pierdute, extrem de importante”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.