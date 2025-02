În decembrie 2024, Dele Alli semnase cu italienii de la Como un contract pe un an și jumătate, după ce stătuse liber de contract timp de cinci luni de zile.



"Nu știu când va intra într-un meci oficial sau dacă va juca în acest sezon"

Como ocupă locul al 13-lea în Serie A și are mare nevoie de serviciile sale, dar antrenorul Cesc Fabregas a făcut o declarație șocantă. "Nu vreau să pun presiune pe el, pentru că nu s-a antrenat în cadru organizat de câteva luni. Abia săptămâna viitoare va intra în programul echipei, până acum a avut parte de o pregătire fizică personalizată.



Voi folosi ultima perioadă din acest sezon pentru a-l aduce la o formă cât mai bună pentru a putea juca începând din sezonul viitor. Trebuie să avem răbdare cu el, i-am spus să nu se gărbească, să rămână calm. Nu știu când va intra într-un meci oficial sau dacă va juca în acest sezon", a declarat Fabregas.



Fostul internațional englez a evoluat ultima dată în februarie 2023, de atunci fiind ținut pe bară de multiple accidentări musculare, indiferent că a fost legitimat la Everton, Beșiktaș sau Como.



A avut o copilărie agitată și o carieră afectată de accidentări

Bamidele Jermaine "Dele" Alli (28 de ani / 188 cm) este născut la Milton Keynes, la periferia Londrei, tatăl său fiind nigerian și mama englezoaică. Tatăl său s-a mutat în Nigeria și în SUA, iar mama sa suferea de alcoolism cronic. A recunoscut mai târziu că a fost abuzat sexual, la 6 ani, și s-a apucat să vândă droguri, la 8 ani. La vârsta de 13 ani, acesta s-a mutat cu Alan și Sally Hickford, părinții unuia dintre colegii săi de la juniorii lui MK Dons și a avut parte de stabilitate.



La nivel de seniori a evoluat pentru Milton Keynes Dons (2012-2015), Tottenham Hotspur (2016-2022), Everton (2022, 2024), Beșiktaș (2022-2024) și Como (2025). Considerat unul dintre marile talente ale generației sale, el nu și-a atins potențialul maxim din cauza unui șir lung de accidentări.



Are 37 de meciuri și 3 goluri pentru naționala de seniori a Angliei, cu care a ajuns până în semifinalele CM 2018. În palmares mai are locul trei în Nations League (2018-2019), o finală de Champions League (2018-2019), o finală de EFL Cup (2020-2021), premiile Football League Young Player of the Year (2014-2015), PFA Young Player of the Year (2015-2016, 2016-2017) și includerea PFA Team of the Year (2015-2016, 2016-2017). Poate evolua ca mijlocaș central ofensiv, coordonator de joc și mijlocaș dreapta și este cotat la 3.5 milioane de euro.

Foto - Getty Images