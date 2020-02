Un stadion FANTASTIC se construieste in cel mai neasteptat loc posibil! Anunt de ultiima ora: cine COPIAZA Emirates pentru o SUPER investitie

Par sa fi uitat de problemele cu Trump si sa se concentreaza din nou pe bucuria vietii. Adica pe fotbal! :)

Iranienii vor sa construiasca un stadion fantastic in orasul Tabriz. Arena ar urma sa copieze in interior forma tribunelor de pe Emirates. Stadionul va fi construit in Khavaran, un cartier pe care iranienii il vor ultramodern. Pe noul stadion ar urma sa joace Tractor Sazi, echipa aflata acum pe locul 3 in campionat.



Desi nu exista nicio estimare oficiala in privinta costurilor, stadionul va depasi 500 de milioane de euro ca investitie.