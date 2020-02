Cutremur la Arsenal! Arteta se poate desparti de 3 staruri! Care sunt fotbalistii aproape de plecare

Mikel Arteta planuieste schimbari majore la Arsenal.

Printre jucatorii care pot pleca se numara Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette si Mesut Ozil, anunta The Sun.

Antrenorul clubului englez e dezamagit de rezultatele echipei, "tunarii" fiind in pericol de a rata calificarea intr-o competitie europeana, lucru intamplat ultima data in 1996. Arteta e dispus sa vanda anumiti jucatori pentru a putea finanta transferurile dorite in vara.

Sase jucatori, printre care Ozil si Aubameyang, se afla in ultimele 18 luni de contract, iar conducerea clubului preferea sa ii cedeze pe cei doi la un pret redus pentru a nu ii pierde gratis. Desi Arteta vrea ca Aubameyang sa ramana la echipa, atacantul de 31 de ani vrea sa joace in Champions League, iar Barcelona e interesata de el. Ozil nu l-a impresionat pe antrenorul lui Arsenal, iar salariul sau poate fi un motiv in plus pentru a fi cedat. Nici Lacazette nu a impresionat, marcand doar 5 goluri in acest sezon de Premier League.

Arsenal se afla pe locul 10 in campionat, cu 31 de puncte in 25 de meciuri.