Partida tur din sferturile de finală ale UEFA Champions League dintre Arsenal și Bayern Munchen se dispută marți, de la ora 22:00, pe ”Emirates Stadium”, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Este practic ultima șansă pentru Bayern de a salva un sezon compromis: în Bundesliga este departe de liderul invincibil Bayer Leverkusen (76 vs 60 de puncte), iar în Cupa Germaniei a fost eliminată încă din al doilea tur de o echipă din liga a treia, 1-2 cu FC Saarbrucken.

”Misery for Munich”, a scris până și Arsenal pe site-ul oficial, în preview-ul partidei de astăzi!

???? Who will be the key player this week?@FedexEurope || #FPZstats pic.twitter.com/7SgGM6kCnF