Portarul român Răzvan Sava, 22 de ani, va fi titular în poarta oaspeților, după ce titularul de drept s-a accidentat.



Accidentarea veteranului Daniele Padelli (39 de ani) i-a deschis calea lui Sava spre un meci de vis, pe "Giuseppe Meazza", contra vicecampioanei Italiei. Portarul italian a suferit un traumatism distorsiv la genunchiul drept în timpul unui antrenament și va lipsi câteva săptămâni. "Udinese Calcio comunică faptul că Daniele Padelli a suferit la antrenament un traumatism distorsiv contuziv la genunchiul drept. Fotbalistul a început deja procesul de recuperare pentru a reveni la dispoziția echipei în câteva săptămâni", a transmis clubul Udinese.



Astfel, presa din Italia anunță că Răzvan Sava va fi titularizat în duelul cu Inter, avându-i în fața sa pe fundașii Bertola, Kristensen și Solet.



Se naște Interul lui Chivu



Misiunea lui Sava se anunță infernală. Tânăul portar român va da piept cu o echipă a lui Inter în formă maximă, care vine după un 5-0 administrat lui Torino în prima etapă, la debutul oficial al lui Cristi Chivu ca antrenor principal în Serie A.



Prestația tehnicianului român a fost lăudată la superlativ de jurnaliștii italieni. Gazzetta dello Sport i-a acordat nota 8 și a titrat entuziast: "Am văzut debuturi mai rele decât acesta. Cu prima sa reprezentație, antrenorul român demonstrează că merită credit și încredere. Se naște Interul său".



Pentru meciul cu Udinese, Chivu nu va menaja niciun titular important. În poartă va fi Sommer, apărarea rămâne cea de gală, cu Pavard, Acerbi și Bastoni, în timp ce în atac va juca din nou formidabilul cuplu format din Lautaro Martinez și Marcus Thuram, francezul fiind autorul unei "duble" în prima rundă.

