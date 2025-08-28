Tragerea la sorți a avut loc joi seară. .

Cristi Chivu: ”Sunt sigur că vom fi pregătiți să onorăm această competiție!”

Inter se va duela cu Liverpool (acasă), Borussia Dortmund (deplasare), Arsenal (acasă), Atletico Madrid (deplasare), Slavia Praga (acasă), Ajax (deplasare), Kairat Almaty (acasă) și Union SG (deplasare).

Cristi Chivu a oferit o primă reacție după tragerea la sorți.

”Liga Campionilor este o competiție importantă, de mare prestigiu, în care Inter își dorește din nou să joace un rol de protagonist. Vom înfrunta echipe de top, toate foarte competitive, pe stadioane cu atmosfere incredibile: sunt sigur că vom fi pregătiți să onorăm această competiție la cel mai înalt nivel”, a spus Cristi Chivu pentru site-ul oficial ala lui Inter.

Beppe Marotta: ”Chivu știe cum să își pregătească echipa pentru a înfrunta adversarii!”

Pentru site-ul oficial al nerazzurrilor a vorbit și Beppe Marotta, președintele clubului din Milano. Oficialul a transmis că are încredere totală în antrenorul român.

”Am ajuns în finală anul trecut și, de ceva timp, reprezentăm Italia în mod constant în această competiție prestigioasă — este un motiv de mândrie și de orgoliu pentru noi, iar evident o facem mereu cu obiectivul clar de a avea rezultate bune.

E adevărat că pentru Chivu este prima experiență ca antrenor în Liga Campionilor, dar el a câștigat această competiție ca jucător și are o experiență vastă — știe cum să își pregătească echipa pentru a înfrunta adversarii.

Noua formulă a competiției este dificilă, dar contează foarte mult și momentul în care întâlnești anumite echipe; trebuie să fii într-o formă fizică și mentală optimă”, a transmis Marotta.

