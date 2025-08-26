Cristi Chivu, notat cu 8 în Gazzetta dello Sport după debutul cu Inter în Serie A

Cu Cristi Chivu în premieră pe banca lui Inter în Serie A, nerazzurrii nu au avut nicio emoție în meciul cu Torino. Bastoni și Thuram au marcat în prima repriză, iar Lautaro Martinez, același Thuram și achiziția Bonny au mai înscris în actul secund pentru o victorie categorică a vicecampioanei Italiei.



După startul entuziasmant în Serie A, Cristi Chivu a fost notat cu 8 în Gazzetta dello Sport: "Am văzut debuturi mai rele decât acesta. Cu prima sa reprezentație, antrenorul român demonstrează că merită credit și încredere. Se naște Interul său", a scris ziarul italian.



Dintre jucători, cea mai mare notă a primit-o Marcus Thuram, autorul dublei din partida cu Torino. Tot cu 8 a fost notat și Petar Sucic (21 de ani), tânărul mijlocaș croat cumpărat de la Dinamo Zagreb cu 14 milioane de euro.

Pentru Inter urmează tot un meci pe teren propriu, cu Udinese, duminică, de la ora 21:45. Primul derby al lui Chivu este programat după pauza pentru meciurile echipelor naționale, contra lui Juventus, sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 19:00.

Remarcații lui Chivu după Inter - Torino

În discursul său de după victoria cu Torino, tehnicianul Interului a subliniat că munca de la antrenamente a fost răsplătită.

„La primul gol, m-am bucurat atât de mult, pentru că a fost o fază fixă lucrată la antrenamente. Stafful a muncit din greu, la acest capitol. Apoi, m-am bucurat pentru Bastoni, care a înscris, pentru toți jucătorii mei. Meritam să câștigăm de o asemenea manieră.

Toți au strălucit în această partidă. În mod special, am fost bucuros pentru Susic (n.r. – jucător transferat în acest sezon), pentru Bonny, care a marcat în meciul lui de debut pe San Siro, dar și pentru Diouf și Luis Henrique, care au prins câteva minute. Încă avem mult de lucru, dar sunt mulțumit, momentan“, a concluzionat Chivu.

