Marcator al golului în Narva Trans - Levadia Tallinn 0-1, meci din campionatul Estoniei, Oleksiy Khoblenko (28 de ani) a avut de transmis un mesaj lui Vladimir Putin, în contextul invaziei Rusiei în Ucraina.

Atacantul, născut în Rusia, dar fost internațional ucrainean de juniori și de tineret crescut la Dinamo Kiev, a celebrat reușita ridicându-și tricoul pentru a arăta mesajul îndreptat spre dictatorul rus: ”Glorie armatei ucrainene! Putin este un fascist”.

Vârf de talent, cu selecții la toate naționalele Ucrainei de la Under 16 până la Under 21, Khoblenko a mai jucat pentru Chornomorets Odesa, Lech Poznan sau Dnipro-1.

El se afla pe locul al doilea în clasamentul golgheterilor din liga secundă a Ucrainei în momentul în care campionatul s-a întrerupt din cauza invaziei Rusiei, după care Kryvbas Kryvyi Rih l-a împrumutat la Levadia.

Oleksiy Khoblenko, currently on loan at Estonian side Levadia from KKR celebrated scoring for his new side with an undershirt message:

‘Glory to the Ukrainian Armed Forces. Putin is a fascist!’ pic.twitter.com/VDmdZq8DTx