Alessio Tacchinardi, fost mijlocaș emblematic al "Bătrânei Doamne", a analizat situația puștiului, dar și contextul general de la echipa campioană.



Deși Esposito continuă să fie lăudat, Tacchinardi a ținut să nuanțeze entuziasmul general într-o intervenție la SportMediaset, sugerând că succesul tânărului atacant este facilitat enorm de sistemul perfect al liderului din Serie A.



Tacchinardi: "Luptă, e umil"



Fostul internațional italian i-a lăudat caracterul lui Esposito, însă i-a lansat și o provocare directă, punând la îndoială capacitatea sa de a reuși într-un alt context.



"Îmi place, dar este norocos pentru că joacă într-un context care merge perfect și e de nivel înalt. Are caracteristici speciale: e umil, luptă, se bate, însă aș vrea să-l văd și la altă echipă", a punctat Tacchinardi.



Tacchinardi a lăudat pe larg întreaga 'mașinărie' a lui Inter, de la jucători la munca depusă de antrenorul principal, Cristi Chivu.



"Antrenorul (n.r. - Chivu) demonstrează că are «atribute» și ceva diferit", a mai spus Tacchinardi, care a completat analiza lăudând și conducerea clubului: "Nici la nivel de club nu greșesc vreun jucător, Sucic este foarte puternic. Trebuie să dăm credit clubului".



În viziunea lui Tacchinardi, Inter este, fără dubiu, forța dominantă din campionatul italian: "Este cea mai puternică echipă, care atunci când bagă în viteza superioară, accelerează și face rău".

