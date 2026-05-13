Nu putea lipsi de pe lista marcatorilor veteranul din Ștefan cel Mare, Cosmin Radu , poloist de legendă al României.

În prima partidă, Dinamo a câștigat clar aseară, 17-12 pe teren propriu.

Dinamo și Rapid au început seria de meciuri din finala mică a Superligii Naționale la polo masculin.

”Scorul final al primului meci din finala mică” .

🔴⚪️🔴 HAI DINAMO! 🔴⚪️🔴” , a postat la final pagina Academia de Polo pe Apă CS Dinamo București.

Mai avem nevoie de două victorii pentru a urca pe podium.

Am câștigat fiecare repriză: 3-2, 5-3, 4-3, 5-4

Am controlat jocul, am fost de la început cu un pas în fața adversarilor, pe parcurs ne-am consolidat supremația, iar spre final ne-am desprins definitiv!

”💪 VICTORIE categorică în primul meci al Finalei mici din Superliga Națională de Polo!

Dinamo, campioană la Under 20 după 15-13 cu Steaua în ”Eternul derby”

Luna trecută, Dinamo a câștigat derby-ul cu marea rivală Steaua, scor 15-13, și a devenit matematic campioana României la polo în competiția Under 20.

”POLO. Suntem CAMPIONI NAȚIONALI la U20! 🏆

Echipa de polo U20 a clubului nostru și-a asigurat în această seară TITLUL NAȚIONAL, după ce a câștigat cu 15-13 partida disputată cu Steaua în cadrul turneului final găzduit de Bazinul Anatolie Grințescu. 💪🏻

Deși mai sunt trei etape de disputat din turneu, Dinamo este matematic campioană încă de astăzi.

Presiunea meciului a apăsat pe umerii băieților noștri, iar evoluția scorului este relevantă: 1-0, 1-2, 4-2, 10-4, 10-10, 14-11, 15-13 (final).

DINAMO: Pădureț, Fuflygin (portari) – Cojocariu, Popa 1 gol, Bogdandi, Ciobanu 1, Chitaș 1, Ristea 3, Marinescu 3, Pasko, Roșan 2, Andguladze 2, Paladiciuc, Pencu 1, Stancu 1.

Antrenori: Andrei Mateiași, Bogdan Giuclea, Laurențiu Țicală. Coordonator: Dan Tănase

Felicitări sportivilor și antrenorilor! Superb sezon! HAI DINAMO 🤍❤️”, a scris pagina oficială de Facebook a clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Dinamo a participat în acest sezon cu echipa de tineret în competiția de seniori Nordic League.

Tinerii dinamoviști au avut un parcurs excelent și, după 16-9 cu Barcelona WPC, 16-10 cu City of Manchester și 14-13 cu CSU Oradea, s-au calificat în grupele principale ale competiției, Nordic Trophy Finals.

În Nordic League au luat startul 62 de echipe din 21 de țări. ”Deși este o competiție dedicată seniorilor, CS Dinamo va arunca în luptă echipa de juniori U20, dând astfel șansa tinerilor de a evolua și de a se dezvolta în meciuri internaționale”, explica gruparea din Ștefan cel Mare anul trecut.