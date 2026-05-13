Dinamo și Rapid au început seria de meciuri din finala mică a Superligii Naționale la polo masculin.
Dinamo - Rapid 17-12, cu ”eternul” Cosmin Radu printre marcatori
În prima partidă, Dinamo a câștigat clar aseară, 17-12 pe teren propriu.
Nu putea lipsi de pe lista marcatorilor veteranul din Ștefan cel Mare, Cosmin Radu, poloist de legendă al României.
Dinamo: ”Am controlat jocul, am fost de la început cu un pas în fața adversarilor”
”💪 VICTORIE categorică în primul meci al Finalei mici din Superliga Națională de Polo!
CS DINAMO 1️⃣7️⃣-1️⃣2️⃣ CS Rapid
Am controlat jocul, am fost de la început cu un pas în fața adversarilor, pe parcurs ne-am consolidat supremația, iar spre final ne-am desprins definitiv!
Am câștigat fiecare repriză: 3-2, 5-3, 4-3, 5-4
Mai avem nevoie de două victorii pentru a urca pe podium.
Următorul meci: joi, 14 mai 2026, ora 20:00, bazinul Dinamo “Tolea Grințescu “.
Așteptăm dinamoviștii în tribune!
Lotul dinamovist și marcatorii:
1. 🤽♂️ Mihai Pădureț
2. 🤽♂️ Cosmin Radu - 2🏐
3. 🤽♂️ Tiberiu Cojocariu
4. 🤽♂️ Andrei Prioteasa - 2🏐
5. 🤽♂️ Riccardo Sachetti - 1🏐
6. 🤽♂️ Matei Luțescu
7. 🤽♂️ Cristian Roșan - 2🏐
8. 🤽♂️ Andrei Marinescu - 2🏐
9. 🤽♂️ Meskhi Giorgi - 3🏐
10. 🤽♂️ Chikovani Luka - 2🏐
11. 🤽♂️ Vlad Ristea - 1🏐
12. 🤽♂️ Ionuț Vânceanu - 2🏐
13. 🤽♂️ Matei Marchitan
14. 🤽♂️ Dragomir Filip
15.🤽♂️ Cosmin Popa
Antrenor principal Andrei Mateiași
Antrenori secunzi Bogdan Giuclea
Laurențiu Ticală
Dragoș Stoenescu
Kinetoterapeut Gațe Alexandru
Coordonator Daniel Tănase
MULTĂ BAFTĂ !
🔴⚪️🔴 HAI DINAMO! 🔴⚪️🔴”, a postat la final pagina Academia de Polo pe Apă CS Dinamo București.
În schimb, Polo CS Rapid București a precizat sec:
”Scorul final al primului meci din finala mică”.
Dinamo, campioană la Under 20 după 15-13 cu Steaua în ”Eternul derby”
Luna trecută, Dinamo a câștigat derby-ul cu marea rivală Steaua, scor 15-13, și a devenit matematic campioana României la polo în competiția Under 20.
”POLO. Suntem CAMPIONI NAȚIONALI la U20! 🏆
Echipa de polo U20 a clubului nostru și-a asigurat în această seară TITLUL NAȚIONAL, după ce a câștigat cu 15-13 partida disputată cu Steaua în cadrul turneului final găzduit de Bazinul Anatolie Grințescu. 💪🏻
Deși mai sunt trei etape de disputat din turneu, Dinamo este matematic campioană încă de astăzi.
Presiunea meciului a apăsat pe umerii băieților noștri, iar evoluția scorului este relevantă: 1-0, 1-2, 4-2, 10-4, 10-10, 14-11, 15-13 (final).
DINAMO: Pădureț, Fuflygin (portari) – Cojocariu, Popa 1 gol, Bogdandi, Ciobanu 1, Chitaș 1, Ristea 3, Marinescu 3, Pasko, Roșan 2, Andguladze 2, Paladiciuc, Pencu 1, Stancu 1.
Antrenori: Andrei Mateiași, Bogdan Giuclea, Laurențiu Țicală. Coordonator: Dan Tănase
Felicitări sportivilor și antrenorilor! Superb sezon! HAI DINAMO 🤍❤️”, a scris pagina oficială de Facebook a clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare.
Dinamo a participat în acest sezon cu echipa de tineret în competiția de seniori Nordic League.
Tinerii dinamoviști au avut un parcurs excelent și, după 16-9 cu Barcelona WPC, 16-10 cu City of Manchester și 14-13 cu CSU Oradea, s-au calificat în grupele principale ale competiției, Nordic Trophy Finals.
În Nordic League au luat startul 62 de echipe din 21 de țări. ”Deși este o competiție dedicată seniorilor, CS Dinamo va arunca în luptă echipa de juniori U20, dând astfel șansa tinerilor de a evolua și de a se dezvolta în meciuri internaționale”, explica gruparea din Ștefan cel Mare anul trecut.