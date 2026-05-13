Suedia a anunţat lotul de 26 de jucători pentru Cupa Mondială, care va avea loc între 11 iunie şi 19 iulie în Statele Unite, Canada şi Mexic.

Naţiunea scandinavă s-a calificat la cea mai importantă competiţie fotbalistică din lume după o campanie dificilă.

Oamenii lui Graham Potter şi-au asigurat locul la Cupa Mondială cu doar două puncte şi nicio victorie în faza grupelor, pe care au încheiat-o pe ultima poziție!

Viktor Gyökeres (Arsenal) și Alexander Isak (Liverpool), gata să rupă plasele la Mondial

Printre numele menţionate, Viktor Gyökeres este evident inclus. Atacantul în vârstă de 27 de ani are un sezon stelar la Arsenal, ajungând în special în finala Ligii Campionilor împotriva PSG pe 30 mai la Budapesta.

De asemenea, este de remarcat includerea lui Alexander Isak, care a revenit după accidentare.

Numele importante care lipsesc din lot

Dejan Kulusevski (Tottenham), Roony Bardghji (Barcelona), Williot Swedberg (Celta Vigo), Sebastian Nanasi (Strasbourg) şi Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt) nu au fost selecţionaţi.

Suedia îşi va începe campania pentru Cupa Mondială împotriva Tunisiei pe 15 iunie (ora 5:00), înainte de a înfrunta Olanda pe 20 iunie (ora 20:00) şi apoi Japonia pe 26 iunie (ora 02:00).

Lotul Suediei pentru CM 2026

Portari:

Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterström (Derby County)

Fundaşi:

Hjalmar Ekdal (Burnley FC), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta Bergamo), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (SC Braga), Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (FC St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo),Elliot Stroud (Mjällby AIF),Daniel Svensson (Dortmund)

Mijlocaşi:

Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham),Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Paphos FC), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise)

Atacanţi:

Taha Ali (Malmö FF), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaff Nilsson (Club Bruges), Benjamin Nygren (Celtic Glasgow). news.ro