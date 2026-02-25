Marți seară a avut returul dintre Newcastle și Qarabag, disputat pe St. James' Park. ”Coțofenele” s-au impus cu 3-2, după ce în tur, la Baku, au câștigat cu 6-1. Asta a însemnat că, la general, Newcastle s-a impus cu 9-3 în fața lui Qarabag.

Ce record negativ a atins Qarabag după 3-9 cu Newcastle în play-off-ul UCL

După primele două goluri marcate de Newcastle, Qarabag a devenit prima echipă din Champions League care a încasat 29 de goluri (21 în faza ligii, 8 în optimi) într-un sezon.

Doar că la cele 29 de goluri primite de azeri s-a mai adăugat unul, după ce Newcastle a schimbat din nou tabela de marcaj în actul secund.

”Cele mai multe goluri încasate vreodată de o echipă într-o singură campanie a competiției”, a scris Opta Analyst despre Qarabag.

Cea mai usturătoare înfrângere din acest sezon rămâne 0-6 cu Liverpool în etapa #8 din faza ligii Champions League, pe Anfield.

Newcastle - Qarabag 3-2

Sandro Tonali a deschis scorul în minutul 4, iar Joelinton a majorat diferența două minute mai târziu. În actul secund, Camilo Duran a înscris pentru Qarabag (minutul 51), dar Newcastle a revenit în avantaj de două goluri la un singur minut după, prin Sven Botman.

Scorul final a fost stabilit de Elvin Catarquliyev în minutul 57, care a înscris imediat după lovitura de pedeapsă ratată de Marko Jankovic.