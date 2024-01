Duelul din League One, a treia divizie din Anglia, a fost suspendat după ce fanii lui Reading au invadat terenul, în minutul 16. Sute de suporteri au pătruns pe terenul stadionului Select Car Leasing la scurt timp după startul partidei, când scorul era încă 0-0, pentru a protesta împotriva patronului Dai Yongge.

Oficialii clubului le-au cerut acestora să iasă de pe teren, după ce jucătorii ambelor echipe au fost trimiși la vestiare, însă fanii nu au ascultat, refuzând acest lucru. S-a decis ca meciul să fie suspendat.

Sell Before We Dai, o facțiune a fanilor lui Reading, i-a cerut lui Yongge să vândă clubul și a plănuit un protest după meci. Partida a fost inițial oprită în minutul 3, când suporterii au început să arunce cu mingi de tenis pe teren, scrie BBC.

„Le reamintim suporterilor că intratul pe teren sau aruncarea de obiecte pe gazon poate periclita o etapă și aduce riscul abandonului, care aduce ca rezultat consecințe personale, inclusiv ordine de interdicție”, a transmis Reading pe Twitter.

Fanii au protestat încă de luna trecută împotriva lui Yongge după ce EFL a sancționat-o pe Reading, după ce nu a plătit una dintre taxele necesare. Reading a suferit o serie de depunctări, 16 puncte în total, începând cu noiembrie 2021.

A mass pitch invasion has happened at Reading v Port Vale as the home support continue to protest against their owners. All power to them. It deserves headlines. pic.twitter.com/qZkE3UQpjk