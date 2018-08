"Un DEZASTRU TOTAL, nu cred ca am mai trecut prin asa ceva pana acum!" Reactia lui Stanciu dupa ce Sparta si-a demis antrenorul

Sparta Praga si-a dat afara antrenorul dupa umilinta din Serbia.

Sparta Praga s-a facut de ras in prima mansa a turului 2 preliminar din Europa League, scor 0-2 cu Subotica.

Nita, Stanciu si Chipciu au ramas fara antrenor imediat dupa acest meci, Pavel Hapal fiind demis. Stanciu recunoaste ca partida din Serbia a fost unul dintre cel mai proaste meciuri ale sale si regreta ca scorul cu Subotica a dus la demiterea antrenorului.

"Este o situatie dificila. Meciul din Serbia a fost un dezastru total, nu cred ca am mai trecut prin asa ceva pana acum. Pentru mine, a fost unul dintre cele mai slabe meciuri din cariera. Nu neaparat pentru mine, personal, ci ca echipa. Vreau sa le cer iertare fanilor care ne-au insotit si ne-au sustinut. Le inteleg supararea si vom incerca sa jucam mai bine cu Jablonec si la returul cu Subotica. Imi pare rau ca antrenorul Hapal si-a pierdut postul dupa acest meci. Noi, jucatorii, am intrat pe teren si am pierdut, iar din nefericire el plateste pentru evolutia noastra slaba", a declarat Nicolae Stanciu pentru site-ul oficial al echipei.