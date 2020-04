Un adversar al “Generatiei de Aur” la Mondialele din 1994 si 1998 va da gratuit 1 milion de prezervative!

Prezervativele sunt tot mai greu de gasit din cauza inchiderii fabricilor, asa ca vestea a fost primita bine in tara sa.

Columbianul Faustino Asprilla, fost international columbian, adversar al “tricolorilor” la Cupele Mondiale din 1994 si 1998, care a stralucit la Parma, Newcastle, Palmeiras sau Fluminense, face un gest inedit in vremea pandemiei de coronavirus. Daca alte celebritati doneaza bani, masti medicale, costume de protectie sau aparatura de respirat spitalelor, sud-americanul a anuntat ca imparti 1 milion de prezervative populatiei. Din 2014, acesta detine o fabrica producatoare de prezervative si a decis sa dea gratuit o cutie la fiecare alte trei cumparate, pentru a ridica moralul populatiei in perioada de izolare si carantina. Asprilla a declarat ca deocamdata fabrica sa este inchisa, dar mai are o rezerva de aproape 4 milioane de prezervative, pe piata internationala fiind penurie dupa ce compania Karex Bhd. din Malaysia, cel mai mare producator de astfel de produse contraceptive, a fost inchisa din cauza pandemiei de Covid-19.

Asprilla este o figura controversata in Columbia si a devenit cunoscut in intreaga lume pentru gesturile sale extreme, dupa ce s-a lasat de fotbal, in 2004. El a aparut in mai multe emisiuni tv picante, a tras cu mitraliera in fortele de ordine ale statului si a fost acuzat de posesie ilegala de arme si daune penale, iar anul trecut a organizat o adevarata vanatoare nationala pentru a-l recupera pe Lagrimon, taurul sau de rasa rapit de la hotii de vite. Tot Asprilla a povestit cum Pablo Escobar, unul dintre cei mai mari narcotraficanti din istorie, s-a oferit sa trimita asasini ca sa il impuste pe chilianul Jose Luis Chilavert, dupa ce acesta avusese un conflict cu jucatorul columbian intr-un meci din preliminariile CM 1998.