Un grec s-a recuperat miraculos dupa ce a suferit simultan de coronavirus, influenza si pneumonie!

Povestea unui atenian este un exemplu de speranta intr-o perioada intunecata pentru umanitate.

Alexis Alexiou, un cetatean grec din Atena, s-a recuperat miraculos, dupa ce a suferit simultan de trei afectiuni serioase - coronavirus Covid-19, influenza de tip B si pneumonie severa. Atenianul, producator de emisiuni radio si videograf specializat in filmarea cu drone, a fost externat pe 1 aprilie din spitalul din Magoula, dupa ce arata semne de boala 24 de zile si a fost internat pentru 17 zile.

„Nu as fi putut castiga aceasta lupta fara ajutorul medicilor, al eroinelor asistente medicale si al personalului care asigura curatenia in spitale. Oamenii au o putere imensa in interiorul lor si trebuie sa isi pastreze calmul in orice situatie. Am vazut in spital si persoane disperate. Un baiat din salonul meu a incercat sa se arunce de la fereastra spitalului, dar a fost oprit la timp de personalul medical. Directorul clinicii de pneumologie mi-a zis ca parca am cazut de trei ori de pe Acropole, as fi supravietuit de fiecare data, m-am ridicat si am mers mai departe. A spus ca sunt un luptator. Celor care sunt internati vreau sa le spun ca vor vedea lumina curand. O sa fie bine! Un singur sfat am sa le dau oamenilor: stati departe de tigari si de fumat! Daca as fi fumat, nu as fi putut sa trec peste aceasta lupta grea”, a transmis grecul pe retelele de socializare.