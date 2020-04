Gest urias facut de New England Patriots! Si-au pus avionul la bataie pentru un transport esential impotriva coronavirusului

Americanii de la New England Patriots se implica in lupta contra Covid-19.

Avionul privat al echipei de fotbal american, multipla campioana in NFL, a fost trimis in China pentru a aduce in SUA peste 1 milioane de masti medicale N95, esentiale pentru personalul din spitale.

Aeroanva a fost modificata special pentru a putea face transportul, iar pilotii si echipajul au evitat carantina de 14 zile, atat timp cat nu au parasit avionul.

Potrivit The Wall Street Journal, Robert Kraft, patronul celor de la Patriots a suportat jumatate din costul mastilor, aproximativ 2 milioane de dolari.