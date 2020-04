Dinamo nu mai are bani, insa Negoita tocmai a donat 100.000 de euro pentru lupta impotriva coronavirusului! Danciulescu: "Nu-l mai intereseaza deloc aceasta echipa"

Ionel Danciulescu a vorbit despre situatia de la Dinamo.

Atat jucatorii, cat si angajatii clubului, inclusiv Danciulescu, au intrat in somaj, contractele fiind suspendate pe perioada starii de urgenta. Unii fotbalisti, in special cei straini, sunt nemultumiti de masurile dispuse de conducere, iar situatia este incerta.

Patronul lui Dianmo, Ionut Negoita, tocmai a donat 100.000 de euro pentru lupta impotriva coronavirus, in conditiile in care proprii jucatori sunt neplatiti de cateva luni. Ionel Danciulescu a comentat situatia, spunand ca gestul lui Negoita este unul de apreciat, indiferent de conditiile de la Dinamo.

"E un gest de apreciat, sa dai o suma de bani pentru strictul necesar de care are toata lumea nevoie in acest moment. Am inteles ca si unul dintre hoteluri dumnealui e gazda pentru medici. Mai departe nu stiu ce sa spun, a zis ca nu-l mai interesaeaza deloc aceasta echipa, sa ne gasim resurse... Eu cred totusi ca Dinamo nu va muri, asa cum Negoita a salvat echipa in acel moment greu, nu va lasa echipa sa moara. Eu asta cred", a spus Danciulescu, la DigiSport, care a aflat ca intelegerea sa cu Dinamo este suspendata printr-un e-mail.