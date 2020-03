ULTIMA ORA | UEFA a stabilit cand se vor juca meciurile de la Euro 2021 la Bucuresti! Ce date au fost stabilite! Anuntul facut OFICIAL

UEFA a stabilit cand se vor juca meciurile de la Euro 2021 pe Arena Nationala.

In urma cu o saptamana, UEFA a anuntat ca EURO 2020 va fi amanat din cauza pandemiei coronavirusului. Turneul final a fost reprogramat in intervalul 11 iunie-11 iulie 2021. Cei de la UEFA au stabilit astazi, cand se vor juca meciurile de anul viitor de pe Arena Nationala din cadrul EURO 2021.

Pe cel mai mare stadion al tarii se vor disputa trei meciuri din grupa C si o optime de finala dupa cum urmeaza:

Duminica, 13 iunie 2021: Austria - castigatoare play-off D sau A

Joi, 17 iunie 2021: Ucraina - castigatoare play-off D sau A

Luni, 21 iunie 2021: Ucraina - Austria

Luni, 28 iunie 2021: 1F - 3A/B/C

Orele partidelor urmeaza sa fie anuntate ulterior de catre UEFA

Romania va juca pe 4 iunie 2020 barajul cu Islanda, in deplasare, iar in cazul unei victorii, tricolorii vor juca pe data de 9 iunie tot in deplasare cu castigatoarea dintre Bulgaria sau Ungaria. In cazul in care nationala lui Radoi va trece si de castigatoarea dintre Bulgaria si Ungaria, se va califica la Euro 2021.