EURO 2020 spre EURO 2021?! Mai multe federatii cer sa fie mutat Campionatul European la anul! Oficialii UEFA iau in considerare aceasta solutie

Mai multe campionate au fost deja amanate si situatia se complica in vederea organizarii Campionatului European din aceasta vara.

Potrivit italienilor de la tuttosport.it, mai multe federatii de fotbal cer amaneara EURO 2020 cu un an de zile, pentru a avea posibilitatea de a-si incheia campionatele interne.

Presedintele UEFA, Alexander Ceferin s-a opus pana acum ideii de a amana EURO 2020, insa lucrurile incep sa fie din ce in ce mai greu de gestionat. Campionatul European din acest an este primul care se va desfasura pe 12 stadioane din 12 tari diferite, iar avand in vedere extinderea la care a ajuns coronavirusul, riscul de a nu se mai disputa EURO 2020 a crescut semnificativ.

Elvetia si Italia au amanat deja toate meciurile din campionatele interne pentru perioada urmatoare, in timp ce in Spania, Franta, Germania, Portugalia, Grecia, Romania si Bulgaria partidele se vor juca fara spectatori.

UEFA nu sustine posibilitatea ca meciurile din Campionatul European sa se joace fara spectatori, iar acest lucru sustine reprogramarea acestuia in 2021.

BREAKING: Several European Federations have asked UEFA to postpone EURO 2020 by one year in order to complete their League championships.

The idea is currently being considered by UEFA.

(Source: Tuttosport) pic.twitter.com/nxIQ7wrpxq