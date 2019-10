Mirel Radoi are viitorul STABILIT! EURO 2021 va fi ultima provocare pentru antrenor la Romania U21: "Nu voi accepta"

Din articol Meciurile Romaniei cu Feroe si Norvegia se vad la PRO TV, pe 12 si 15 octombrie

Mirel Radoi va parasi nationala U21 a Romaniei dupa campania EURO 2021.

Radoi a fost vazut ca un posibil inlocuitor al lui Contra la nationala mare, insa acesta nici nu se gandeste la aceasta posibilitate si a oferit un raspuns clar: "Nu voi accepta"

Antrenorul isi doreste o echipa de club pentru a avea posibilitatea de a antrena zi de zi:

"Ma bucur ca numele meu este mentionat pe langa alte mari nume care chiar au facut ceva in fotbalul romanesc, dar imi mentin parerea. Indiferent de situatia care va fi nu voi accepta. E clar ca in momentul de fata nu pot sa fiu pe acelasi palier cu antrenori precum Hagi, Dan Petrescu, Razvan Lucescu, Cosmin Olaroiu, Mircea Lucescu, Andone, Rednic, Sumudica si lista poate continua. Dupa aceasta campanie pe care sper sa o terminam din nou cu o calificare, va fi o echipa de club. Ca va fi in Liga 1, ca va fi in alta parte, e clar ca va fi o echipa la care sa antrenez zi de zi", a spus Mirel Radoi.

Radoi are incredere in nationala mare si crede ca tricolorii vor lua cele 6 puncte din dubla cu Feroe si Norvegia.

"Meciurile echipei mari sunt mult mai dificile decat ale noastre. Primul pare usor, dar cred ca cel mai important este cel cu Norvegia. Eu cred ca in aceasta «dubla» obiectivul este sa luam minimum 4 puncte. Eu cred ca nationala va lua cele 6 puncte", a spus Radoi.

Situatia in grupa Romaniei