ULTIMA ORA! Transfer de senzatie pentru Chelsea! Unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai lui Bayern merge pe Stamford Bridge

Thomas Tuchel este aproape sa dea prima lovitura importanta dupa ce a preluat pe Chelsea.

Fostul antrenor al Borussiei Dortmund este pe cale sa transfere un fotbalist de baza in ultimii ani de la Bayern Munchen. Potrivit Todo Fichajes, clubul londonez are un acord de principiu cu Jerome Boateng, iar fundasul central ar urma sa ajunga pe Stamford Bridge la finalul sezonului.





In varsta de 32 de ani, Boateng a intrat in ultimele sase luni de contract si poate semna cu orice echipa din postura de jucator liber.

Jerome Boateng a fost unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai campioanei Germaniei in ultimii 10 ani. Sosit la Munchen in vara lui 2011 de la Manchester City in schimbul sumei de 13.5 milioane de euro, fundasul german a castigat 8 titluri in Bundesliga si doua trofee Champions League.

De asemenea, in 2014 Boateng a fost om de baza in echipa nationala a Germaniei care a castigat Cupa Mondiala in Brazilia dupa o finala cu Argentina.