SUPER AFACERE realizata de CFR dupa revenirea lui Bordeianu! Salariul URIAS al mijlocasului va fi platit de arabi

Mihai Bordeianu a revenit la CFR Cluj dupa 4 luni sub forma de imprumut de la Al Qadisiyah.

Mijlocasul de 29 de ani plecat de la campioana Romaniei in octombrie in schimbul sumei de 1.4 milioane de euro se intoarce sa ajute echipe lui Edi Iordanescu sa castige un nou titlu de campioana.

Echipa din Gruia face astfel una dintre cele mai bune afaceri din ultimii ani. Dupa ce a incasat o suma foarte buna in schimbul transferului lui Bordeianu, acum clujenii il vor avea la dispozitie pana la finalul sezonului fara sa plateasca nimic in schimbul sau.

Mai mult, potrivit Digi Sport, echipa araba ii va plati fotbalistului lunar suma de 43.000 de euro pe perioada imprumutului.

Mihai Bordeianu a jucat 15 meciuri in acest sezon pentru Al Qadisiyah, care se afla in acest moment pe locul 9 in Arabia Saudita, cu 22 de puncte in 17 etape.