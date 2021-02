"Cand realizezi ca trebuie sa inscrii un hattrick in 45 de minute!" :) Absolut FA-BU-LOS! Atac de senzatie al lui Bus dupa ce a plecat de la FCSB! Ce a postat

Sergiu Bus (28 ani) a plecat de la FCSB la doar jumatate de an de cand a semnat cu ros-albastrii.

Atacantul adus sa rupa plasele adversarelor ros-albastrilor nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor patronului la primele sale aparitii pentru FCSB si a fost vandut in iarna, la Seongnam FC, in Coreea de Sud.

Sergiu Bus a mers la FCSB in vara, liber de contract, insa parcursul sau in tricoul liderului din Liga 1 nu a fost cel asteptat. Atacantul a primit doar 45 de minute de joc in primul sau meci, in care nu a reusit sa inscrie, iar de atunci nu a fost integralist in nicio partida.

In scurta perioada petrecuta la FCSB, Bus a reusit sa inscrie doar doua goluri, unul cu Hermannstadt si unul impotriva fostei sale echipe, Gaz Metan Medias.

Astfel, aventura sa in echipa lui Becali s-a incheiat in luna ianuarie, cand a decis sa semneze cu echipa din Coreea de Sud. La jumatate de luna de la plecare, Bus a postat pe contul oficial o poza incredibila.

Atacantul a pus o imagine din momentul in care a semnat cu FCSB, la palatul lui Becali, alaturi de doua descrieri: "Acel moment cand realizezi ca ai doar 45 de minute la dispozitie sa inscrii un hattrick!" / "Atunci a realizat ca a incurcat-o!".