Petrescu, aproape de DEMITERE dupa doar 3 PARTIDE! Romanul nu a castigat niciun meci: anuntul facut de chinezi

Dan Petrescu trece printr-o perioada extrem de dificila in China.



Romanul plecat in aceasta vara de la campioana CFR Cluj la Guizhou Hengfeng este in pericol de a fi dat afara dupa doar trei meciuri, scrie presa chineza. Conform jurnalistilor asiatici, sefii clubului se gandesc deja sa-i caute inlocuitor lui Petrescu.



"Petrescu este sub o presiune incredibila, echipa fiind foarte aproape de retrogradare", scriu chinezii.

Petrescu a disputat doar trei meciuri pana acum si nu a castigat niciun meci. Doua egaluri si o infrangere este bilantul romanului pe banca lui Guizhou Hengfeng. Petrescu este sub o presiune uriasa deoarece echipa se afla pe ultimul loc cu doar 5 puncte dupa 13 etape, iar chinezii i-au oferit un salariu anual de 5 milioane de euro pentru a salva clubul de la retrogradare.