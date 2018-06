ULTIMA ORA | Oferta de ultim moment pentru Andrei Ivan: "E un jucator incredibil!" Romanul poate scapa de COSMARUL din Rusia

Andrei Ivan ar putea pleca de la Krasnodar dupa doar un sezon.

Andrei Ivan a trecut printr-o perioada neagra in Rusia unde a jucat in doar 10 meciuri fara a marca vreun gol. Ivan ar putea ajunge in Austria unde este dorit de Rapid Viena.

Directorul sportiv al celor de la Rapid Viena l-a urmarit pe internationalul roman in varsta de 21 de ani si vrea sa-l aduca in Austria. Pentru inceput sub forma de imprumut.

"Poate juca atat in lateral, cat si in centrul atacului. Este un jucator incredibil. Ne permitem sa il imprumutam, iar apoi poate il vom cumpara", a declarat Fredy Bickel pentru presa austriaca.

Krasnodar a platit nu mai putin de 3 milioane de euro Craiovei pentru transferul lui Ivan in vara anului trecut.