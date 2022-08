Andrei Ivan, ofertat de un club din Franța! Universitatea Craiova își poate pierde golgheterul 

Andrei Ivan (25 ani) este cel mai bine cotat jucător al Universității Craiova. Atacantul, care a marcat 17 goluri și a oferit 12 pase decisive sub comanda lui Laurențiu Reghecampf (46 ani), este evaluat de Transfermark la 1,8 milioane de euro.

Prestațiile din sezonul trecut au impresionat-o și pe Bordeaux. Potrivit gsp, oficialii clubului din Liga 2 din Franța au trimis o ofertă pentru Andrei Ivan. Dacă cele două părți vor ajunge la un acord, Universitatea Craivoa se poate despărți în această vară de un jucător exponențial.

Andrei Ivan a mai evoluat în străinătate pentru FK Krasnodar, rușii cumpărându-l cu 3 milioane de euro de la gruparea din Bănie, și pentru Rapid Viena, sub formă de împrumut.

Secretul din spatele formei excelente a lui Andrei Ivan

Într-o intervenție telefonică la Ora Exactă în sport, pe PRO Arena, Sorin Cârțu (66 ani) a precizat că forma sportivă senzațională prin care trece Ivan se datorează liniștii pe care i-o oferă acasă soția sa.

„Andrei are o evoluții constant bună în ultimul timp. Eu am pus-o pe echilibrul lui din viața personală, și-a găsit o prietenă care l-a echilibrat. Are nunta duminica viitoare. Trebuie să fie într-un maxim, să atingă alte culmi pentru că deja atinge și el maturitatea”, a declarat Sorin Cârțu la începutul lunii iulie.

