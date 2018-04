Ghinion teribil pentru atacantul de 3 mil al Romaniei! Ce a patit Andrei Ivan in Rusia

Ivan a fost la nationala U21 si spera sa prinda minute cu Anji, in ultima etapa a campionatului din Rusia.

N-a avut noroc. La primul antrenament de dupa revenirea la Krasnodar, a fost accidentat de propriul portar. A facut entorsa si nu s-a mai putut pregati toata saptamana.



Ivan n-a jucat impotriva echipei lui Paul Anton. S-a terminat 1-1. Rezultatul i-a fost fatal antrenorului Igor Shalimov. Sefii l-au anuntat ca renunta la el cu 6 etape inainte de finalul sezonului. Interimar a venit Murad Musayev, fost antrenor la echia a doua a clubului.

"Il cunosc foarte bine pe Musayev, are incredere in mine si eu in el. Cred ca vom lucra bine impreuna. Am avut ghinion cu accidentarea imediat dupa ce am venit de la nationala, dar sper sa prind cat mai multe minute pe finalul sezonului", a zis Ivan pentru www.sport.ro.

Dupa 24 de etape, Krasnodar e pe locul 5 in Rusia, cu 41 de puncte. Ivan are 5 meciuri jucate in campioant si niciun gol marcat.