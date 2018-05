Marea lovitura pregatita in secret de Craiova?! Anuntul facut de Andrei Ivan

Andrei Ivan se poate intoarce in Liga 1 vara asta!

La doar un an dupa ce a plecat in Rusia, Ivan ar putea reveni in Oltenia pentru Europa League. Ivan a jucat putin la Krasnodar si rusii vor sa-l dea imprumut. Ivan e asteptat sa dea un raspuns Craiovei. Nu e singura echipa care-l doreste. Si Steaua se intereseaza de el.

"Mi-as fi dorit sa fiu pe teren in finala Cupei, am venit la meci ca suporter. Sunt bine dupa accidentare, sper sa incep sa joc la Krasnodar. Am vazut in presa ca vor sa ma dea, dar nu e adevarat. Am forta necasara sa joc, dar acolo joaca un atacant cu experienta mare, e si in nationala Rusiei. Am fost intrebat de club daca nu vreau imprumut la Craiova, le-am spus ca o sa ma gandesc. Mai am timp pana incep campionatul. Nu stiu ce sa spun de revenire... Aici am jucat, aici am crescut... o sa revin odata aici! Nu as vrea sa ma intorc in Romania, sa fie un esec, vreau sa raman in strainatate, sa fac acolo o figura frumoasa. Contra mi-a spus ca ma va convoca daca o sa incep sa joc mai mult, pana atunci sper sa fiu chemat la U21", a spus Ivan.

Krasnodar a platit 4 milioane pentru Ivan in vara lui 2017. Atacantul a jucat 7 meciuri pentru echipa din Rusia, fara sa marcheze vreun gol.