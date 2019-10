ULTIMA ORA | Neymar s-a accidentat din nou! A rezistat doar 12 minute pe teren | VIDEO

Veste extrem de proasta pentru Neymar si PSG.

Neymar s-a accidentat din nou, la doar o luna dupa ce revenise dupa o alta accidentare. Neymar s-a accidentat in timpul meciului amical dintre Nigeria si Brazilia, meci disputat la Singapore.

Brazilianul a rezistat doar 12 minute dupa care a acuzat dureri la coapsa piciorului stang si a fost inlocuit cu Philippe Coutinho.

PSG are meci vineri cu Nice, insa cel mai probabil Neymar nu va fi pe teren. Neymar revenise in urma cu o luna, perioada in care a marcat de patru ori in cinci meciuri pentru PSG.

