Messi a spus tot ce stie despre transferul ratat al lui Neymar la Barca! "Il cunosc bine si chiar cred asta" Dezvaluirea argentinianului

Lionel Messi si Neymar sunt buni prieteni.

In cel mai recent interviu al sau, starul argentinian a vorbit sincer despre situatia in care s-a aflat brazilianul dupa despartirea de Barcelona.

Messi a marturisit ca e aproape convins ca Neymar a regretat decizia pe care a luat-o cand a plecat de la Barca.

Starul catalan a explicat si ca nu poate baga mana in foc referitor la eforturile pe care oficialii Barcelonei le-au depus pentru a-l readuce pe Neymar pe Camp Nou, dar si ca se astepta ca Realul sa-l transfere dupa ce Barca a ratat aceasta sansa.

"Il voiam pe Neymar din acelasi motiv. Este unul dintre cei mai buni jucatori din lume. Este diferit. Avandu-l, am fi avut mai multe sanse sa castigam tot ce ne dorim. Inteleg ca in acest caz s-au urmarit si alte lucruri: cum a plecat, opinia partenerilor, dar in ceea ce priveste partea sportiva, mi-ar fi placut foarte mult.

Nu stiu daca clubul a facut tot ce a fost posibil sa-l aduca inapoi, pentru ca nu am fost prezent la negocieri. Stiu ce am vorbit cu Ney, nu stiu altceva.

Cred ca i-a parut rau ca a plecat de la Barcelona. La scurt timp dupa ce a plecat, si-a dat seama ca a gresit si ca a luat o decizie proasta. Cunoscandu-l, chiar cred asta.

Am crezut ca daca nu ajunge la noi va ajunge la Real. Am crezut ca Florentino va face totul sa-l ia. Nu exclud o noua runda de negocieri anul urmator, si cu Barca, si cu Real Madrid", a declarat Messi pentru RAC1.