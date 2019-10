Pasa EXTRATERESTRA A lui Neymar!!! Nimeni nu-si da seama CUM A FACUT-o! VIDEO! A marcat din nou in PSG 4-0 Angers

Neymar e tot mai aproape sa obtina iertarea fanilor Parisului dupa o noua prestatie de 5 stele. Neymar le-a luat ochii si inimile cu cateva momente de magie. O pasa fantastica data lui Bernat i-a adus aplauze din partea intregului Parc des Princes.

Neymar a reusit sa si marcheze un gol in minutul 90, din pasa lui Choupo-Moting.

Absolutely ridiculous pass from Neymar. How did he do that? ???????? pic.twitter.com/KQIFSBbGyG