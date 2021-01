Lovitura DE SENZATIE reusita de o mica echipa din Italia pe piata transferurilor! Brazilianul Maicon s-a inteles cu un club de Serie D!

Fostul fotbalist al lui Inter si al lui Manchester City va semna un contract cu echipa din Serie D Sona Calcio, anunta GOAL. De asemenea, conform sursei citate, fiul sau va semna cu academia micutului club italian.

Former Inter and Manchester City full-back Maicon has arrived in Rome ahead of signing for Serie D side Sona.

His son will also sign for the club's academy.

(Source: GOAL) pic.twitter.com/pJYvFDKquc