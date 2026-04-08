Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, la vârsta de 80 de ani, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic suferit cu câteva zile înainte.

„Cei mai frumoși ani din carieră”

Sport.ro a stat de vorbă cu fostul fundaș Cosmin Bărcăuan (47 de ani), care a evoluat la Șahtior Donețk în sezonul 2004-2005, sub comanda lui Mircea Lucescu.

Bărcăuan spune că perioada petrecută la Șahtior a fost una dintre cele mai frumoase din cariera sa.

„Am sperat până în ultima clipă, ca toată lumea. Este o veste pe care nu voiam s-o aud. Este foarte greu”, a spus fostul fundaș pentru Sport.ro.

Povestea cu Ronaldinho: „N-am dormit trei zile și trei nopți”

Fostul jucător și-a amintit și un episod amuzant din perioada în care Șahtior se pregătea pentru un meci cu FC Barcelona, în UEFA Champions League.

„Am ajuns cu trei zile înainte la Barcelona. Domnul Lucescu citea foarte bine jucătorii și ne dădea câte un bilet cu observații despre adversar. Eu l-am prins pe Ronaldinho, trebuia să-l țin direct.

Pe bilete era o parte pozitivă și una cu defecte. La mine era pozitiv și pe o parte, și pe alta! N-am dormit trei nopți și trei zile”, a povestit Bărcăuan.

„Mircea Lucescu a fost un tată spiritual”

„În cei doi ani și jumătate cât am stat la Șahtior, era un psiholog foarte bun. Noi eram tineri și încerca să ne explice ce înseamnă viața și ce trebuie să facem. Toate vorbele lui s-au adeverit în anii care au urmat. Era un tată spiritual, mai mult decât un antrenor”, a continuat Cosmin Bărcăuan.

„O legendă nu moare niciodată. A făcut atât de multe pentru fotbal”, a mai spus fostul internațional.