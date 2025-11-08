Ianis Hagi (27 de ani) va veni la reunirea lotului, pentru meciurile României cu Bosnia (15 noiembrie) și cu San Marino (18 noiembrie), cu o stare de spirit foarte bună.

Astăzi, în partida Trabzonspor – Alanyaspor (1-1), mijlocașul român a înscris al doilea său gol, de când evoluează pentru formația vizitatoare. Și ce gol! Șutul-bombă al lui Ianis l-a lăsat spectator pe Andre Onana. Imediat după această reușită a românului, pe site-urile din Turcia au curs laudele la adresa mijlocașului de la Alanyaspor. Iar jurnaliștii de la Hurriyet au făcut o descoperire remarcabilă.

Ianis Hagi, gol la 27 de ani după o reușită semnată de Gheorghe Hagi

Sursa citată a notat că, prin șutul său spectaculos din partida cu Trabzonspor, Ianis merge pe urmele tatălui său, celebru în Turcia pentru reușitele sale de generic, pe când evolua pentru Galatasaray Istanbul.

De asemenea, Hurriyet a descoperit o coincidență frumoasă. Astăzi, Ianis Hagi a marcat pentru Alanyaspor, la fix 27 de ani după un gol înscris de tatăl său, pentru Galatasaray, într-o partidă cu Çanakkale Dardanelspor. Golul lui Gică Hagi s-a dat tot pe 8 noiembrie, însă în 1998.

„Torpila“ lui Ianis Hagi

Și alte site-uri din Turcia au remarcat ce a reușit, astăzi, Ianis, în partida din etapa a 12-a. Cei de la Mynet au comparat șutul lui Hagi jr cu o „torpilă“. „Vorbim deja despre una dintre cele mai frumoase reușite ale săptămânii“, a notat sursa citată.

Și jurnaliștii de la BeInsports au făcut o paralelă între Ianis și Gheorghe Hagi: „Prin golul său, jucătorul de la Alanyaspor ne-a adus aminte de tatăl său“

VEZI GOLUL LUI IANIS HAGI

