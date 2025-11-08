Fosta echipă a lui Denis Drăguș a deschis scorul încă din minutul 15, prin Onuachu, însă Trabzonspor nu și-a putut menține avantajul pe tabelă până la ultimul fluier al arbitrului.

Reacția turcilor după golul lui Ianis Hagi

Alanyaspor a restabilit egalitatea în minutul 73, iar golul i-a aparținut chiar lui Ianis Hagi. Internaționalul român a șutat cu stângul din afara careului și nu i-a dat nicio șansă lui Andre Onana să respingă.

”Torpila lui Hagi a distrus-o pe Trabzonspor”, au titrat turcii de la Yenicaggazetesi.

”După ce au preluat conducerea prin golul marcat de Onuachu, cei de la Trabzonspor nu au putut împiedica un șut spectaculos de la distanță al lui Ianis Hagi, fiul legendei lui Galatasaray, Gheorghe Hagi”, au scris în continuare turcii.

VIDEO Golul marcat de Ianis Hagi

