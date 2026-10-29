Comunitatea atletismului spaniol este în doliu în urma decesului săritoarei în lungime Julieta Gallego, în vârstă de 24 de ani, care s-a numărat printre cele 69 de persoane ce şi-au pierdut viaţa în accidentul feroviar petrecut în Urda (Toledo, centrul Spaniei), fapt confirmat joi de Federaţia regală spaniolă de atletism (RFEA), citată de EFE.

"Familia atletismului spaniol este alături de cei îndoliaţi în urma dispariţiei Juliettei Gallego, sportivă legitimată la AD Sprint, în accidentul feroviar produs la Urda (Toledo)", a transmis RFEA pe reţelele sale de socializare.

Specializată în săritura în lungime și sprint

Gallego, care era specializată în proba de săritură în lungime, precum şi în cea de sprint pe 60 de metri, a stabilit un record personal de 5,90 m la săritura în lungime în cadrul Campionatelor indoor ale Spaniei pentru categoria sub 23 de ani, desfăşurate în 2023 la Antequera.

''Dorim să ne exprimăm condoleanţele şi să oferim întregul nostru sprijin familiei sale, celor dragi şi colegelor de club", a adăugat RFEA, citată de Agerpres.

La rândul său, clubul Asociacion Deportiva Sprint, cu sediul la Madrid, şi-a exprimat, de asemenea, regretul profund faţă de decesul tinerei atlete spaniole: "Suntem devastaţi şi dorim să transmitem cele mai sincere condoleanţe familiei sale, prietenilor, colegelor de echipă şi tuturor celor care au iubit-o".

Clubul va ţine un minut de reculegere în memoria sportivei, joi, pe pistele de atletism de la şcolile Paracuellos şi Santa Ana (Madrid).