Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe! Declarația neașteptată a lui Xabi Alonso

Antrenorul echipei Real Madrid, Xabi Alonso, a asigurat pe toată lumea sâmbătă că clubul spaniol va face tot posibilul pentru a reduce la minimum absenţa starului francez Kylian Mbappe, care este indisponibil din cauza unei accidentări la genunchiul stâng, informează AFP.

"Vom încerca să scurtăm cât mai mult posibil timpul de recuperare. Este o chestiune de cum se simte, dar vom face tot ce putem pentru a-l recupera cât mai curând posibil. Când? Nu ştiu, dar cu siguranţă vă voi spune mai multe la următoarea conferinţă de presă", a declarat Xabi Alonso sâmbătă, cu zi înaintea meciului de campionat cu Betis Sevilla.

Întrebat despre şansele ca Mbappe să joace în Supercupa Spaniei din Arabia Saudită, săptămâna viitoare, în ciuda entorsei la genunchiul stâng, antrenorul madrilen a spus că "speră" va juca, dar nu a oferit nicio garanţie.

O sursă apropiată jucătorului a declarat miercuri pentru AFP că atacantul francez va fi indisponibil cel puţin trei săptămâni şi, prin urmare, va rata meciurile următoare ale lui Real Madrid, cu Real Betis (duminică) şi Atletico Madrid, pe 8 ianuarie în semifinala Supercupei Spaniei, fiind totodată incert pentru partida din Liga Campionilor cu AS Monaco, fostul său club, programată pe 20 ianuarie.

Accidentarea lui Mbappe, care a dus-o pe umerii săi pe Real Madrid de la începutul sezonului, cu 29 de goluri marcate în 24 de meciuri, îl pune într-o poziţie dificilă pe Xabi Alonso, al cărui post este mereu în pericol în cazul în care echipa sa va avea o nouă prestaţie slabă.

Antrenorul basc şi-a reafirmat însă încrederea în jucătorii săi, în special în brazilienii Vinicius Junior şi Rodrygo, pentru a compensa absenţa numărului 10 francez.

Întrebat despre împrumutul atacantului brazilian Endrick la Olympique Lyon, Xabi Alonso şi-a exprimat speranţa că acesta va ''progresa'' şi se va întoarce mai puternic la Madrid:

"Endrick, în această etapă a carierei sale, trebuie să joace. Şi înţeleg de ce a luat această decizie, iar clubul a investit în el pentru a se dezvolta şi a câştiga experienţă într-un campionat precum Ligue 1, unde va avea mai mult timp de joc", a spus el.

"Sper că acest lucru îi va permite să progreseze. Real Madrid gestionează foarte bine aceste situaţii, în care jucătorii părăsesc echipa pentru a creşte şi a se întoarce apoi mai puternici", a continuat Alonso.

La reluarea ligii spaniole după pauza de sărbători, antrenorul lui Real Madrid nu va putea conta pe Kylian Mbappe, pe fundaşii Trent Alexander-Arnold şi Eder Militao, ambii accidentaţi, şi nici pe mijlocaşul Brahim Diaz, care participă la Cupa Africii pe Naţiuni cu selecţionata Marocului.

De asemenea, tânărul fundaş spaniol Dean Huijsen, care a lipsit de la antrenamentul de sâmbătă, este incert pentru partida cu Betis Sevilla.

Agerpres

