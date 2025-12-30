Clubul de pe Santiago Bernabeu l-a convins pe Brahim Diaz să semneze prelungirea contractului până în 2030.

Brahim Diaz va semna cu Real Madrid până în 2030

Conform Mundo Deportivo, cele două părți ar fi ajuns la o înțelegere încă din vară, însă Brahim Diaz va semna noul contract abia zilele următoare.

Atacantul se află în prezent la Cupa Africii alături de naționala Marocului și a marcat deja trei goluri. Sursa citată susține că nu s-au aflat detaliile noului contract, mai precis salariul pe care Brahim Diaz îl va încasa în următorii cinci ani.

Având în vedere că noul contract nu a fost încă parafat oficial, Brahim Diaz continuă să primească oferte atât din partea cluburilor din Europa, dar și din partea unor echipe din Arabia Saudită.