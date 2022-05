Topul celor mai influenți oameni din lume: Messi și Mbappe, lângă ”eroul” Ucrainei, președintele Zelenski

Un sondaj inițiat de revista americană Time, în care cititorii pot vota personalități din domenii diverse pentru a desemna topul celor mai influenți oameni din lume, îl are în frunte pe Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

”Eroul” de la Kiev a strâns 83% din voturi până acum, în a 70-a zi a invaziei Rusiei în Ucraina, devansând lideri politici precum Joe Biden (președintele SUA), Emmanuel Macron (președintele Franței) sau Olaf Scholz (cancelarul Germaniei), dar și staruri ale fotbalului ca Lionel Messi sau Kylian Mbappe, ambii de la Paris Saint-Germain.

Lista finală cu topul celor mai influenți 100 de oameni din lume va fi publicată de Time pe data de 23 mai.

Who has had the greatest influence over the past year? Cast your vote for newsmakers like @quintabrunson and Anthony Fauci in the 2022 #TIME100 reader poll https://t.co/50NJuTaq9F