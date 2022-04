PSG l-ar putea 'deturna' pe Kylian Mbappe din drumul spre Madrid: „Fotbalistul are contractul în mână!” 

Atacantul francez se află în ultimele luni de contract, iar în vară poate semna gratis cu orice echipă. Oficialii lui Paris Saint-Germain se luptă să îl convingă să semneze propunerea de prelungire, asta după ce primele au fost refuzate de către Kylian Mbappe.

Real Madrid este dată ca fiind destinația sigură a fotbalistului de la PSG, iar în acest sens, madrilenii i-au făcut deja o ofertă lui Mbappe, pe care sunt siguri că o va accepta. Jurnalistul specializat pe transferuri Fabrizio Romano a vorbit despre situația francezului, punctând că oficialii lui Real sunt convinși că transferul se va face în vară.

Cu toate astea, italianul avertizează, punctând că jucătorul nu a luat încă o decizie în privința viitorului său, iar propunerea venită din partea celor de la Paris Saint-Germain l-ar putea face să se răzgândească.

„Mbappe are în mâinile sale contractul de la Real Madrid, de aceea oficialii clubului sunt încrezători și relaxați. Însă surse apropiate de Kylian mi-au transmis că încă nu s-a decis. PSG îi oferă 'bani nebuni' pentru a rămâne încă un sezon sau două”, a declarat Fabrizio Romano pentru FiveUK.

????| @FabrizioRomano: “Mbappe has the Real Madrid contract in his hands, that’s why the Real Madrid people are confident and relaxed. But he has not decided, sources close to Kylian have told me. PSG are offering crazy money to stay for 1/2 more seasons.” @FIVEUK