"Tipete si isterie din orice motiv!" Un fotbalist care a fost antrenat de Petrescu face dezvaluiri despre antrenorul roman: "Niciun stil de antrenament!"

Fostul elev al lui Dan Petrescu din perioada petrecuta la Dinamo Moscova a vorbit despre antrenorul roman.

Vladimir Rykov, fundas central care joaca la Ural in prezent, a jucat sub comanda lui Dan Petrescu in cel de-al doilea sezon al romanului pe banca echipei din Rusia. Jucatorul a vorbit despre stilul lui Petrescu, fara sa aiba cuvinte de lauda la adresa sa.

Rykov a dezvaluit ca romanul punea accent pe pregatirea fizica a fotbalistilor sai, si mai putin pe partea tactica. Totodata, jucatorul a evidentiat atitudinea extrem de agresiva a lui Petrescu de la antrenamente.

"Nu am vazut niciun stil de antrenament. El tipa, urla si conduce. Petrescu este impulsiv: tipete si isterie din orice motiv. Nu exista o mana de antrenor. Faptul ca Petrescu a jucat la Chelsea nu este o calitate de antrenor, este un background fotbalistic.

Vorbind despre antrenor, el a pregatit echipa numai in mod emotional. Da, eram intr-o stare fizica buna. Era clar ca Petrescu era foarte preocupat de aceasta chestiune, dar la fotbal era foarte slab", a spus Vladimir Rykov pentru eurosport.ru.