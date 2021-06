EXCLUSIV | Dan Petrescu, declaratie surprinzatoare dupa egalul de la Budapesta: "Cand Franta va juca 100% si va fi pregatita, eu cred ca ea este favorita sa castige acest turneu"

Dan Petrescu are incredere totala in Franta, desi reprezentativa "cocosului galic" a obtinut doar un punct la Budapesta, in meciul cu Ungaria.

La finalul partidei de pe Puskas Arena, "Bursucul" a avut numai cuvinte de lauda la adresa Ungariei.

"Atmosfera a fost fantastica, jocul Ungariei a fost foarte bun, pentru ca a jucat cu campioana mondiala si cred ca ei sunt foarte fericiti de felul cum s-au comportat.

Ce fac cei din Ungaria in momentul de fata pentru fotbal e extraordinar. Merita toate felicitarile, pentru ca au investit foarte mult si rezultatele iata ca se vad", a declarat, la PRO TV, Dan Petrescu.

Fostul mare fundas roman a mai spus ca Ungaria merita ca finala Euro 2020 sa se dispute la Budapesta: "As vrea sa se joace in Anglia finala, pe Wembley, dar daca se joaca in Ungaria, sincer, mie nu mi-ar parea rau. Ungaria merita acest lucru".

Daca la startul turneului final o vedea favorita la castigarea trofeului pe Italia, Dan Petrescu si-a schimbat favorita: "Cand Franta va juca 100% si va fi pregatita, eu cred ca ea este favorita sa castige acest turneu. Cred ca jucatorii cei mai valorosi se afla in nationala Frantei".

"Bursucul" o crediteaza si pe Germania cu sanse la castigarea Euro 2020: "Pentru mine, si in momentul de fata Germania poate sa castige acest trofeu. Are capacitatea sa castige Campionatul European, chiar daca a pierdut primul meci".

La randul sau, Dorinel Munteanu merge pe mana Germania, desi echipa lui Joachim Low a pierdut primul meci pe care l-a disputat la Euro 2020, 0-1 cu Franta: "Astept foarte mult, in seara asta, de la Germania. Daca Dan este cu Anglia, eu sunt cu Germania. Sper sa castige in seara asta cu Portugalia si sa califice. Sunt convins ca Germania va reveni".